Perú vs. Ecuador | Gabriel Costa | Uruguayo de nacimiento, pero con corazón peruano

Peruano de corazón. Gabriel Costa tiene una historia de amor con Perú que podría sellarse con tinta blanquirroja este 5 y 10 de setiembre, cuando juegue por la selección peruana.

Convocado por primera vez a la selección peruana (estuvo en la prelista de la Copa América), ‘Gaby’ buscará estrenarse bajo el mando de Ricardo Gareca y hacerse un espacio en la lista de convocados para las Eliminatorias Qatar 2022.

Su buena campaña con Sporting Cristal -2018- le abrió las puertas del fútbol chileno, donde no tuvo un buen inicio de temporada con Colo-Colo, pero en los últimos partidos ha tomado su revancha.

Criticado por la prensa y los hinchas mapochinos, ‘Gaby’, ha jugado 17 partidos, arrancando 15 de ellos y convirtiendo cinco tantos en lo que va del campeonato. Una cifra nada desalentadora, pero lejana de los 26 tantos en 43 choques que hizo con la piel celeste.

“Al principio, si bien me costó un poquito con el tema de la adaptación, de a poco se me han ido dando las cosas y he ido en alza. Me estoy sintiendo cómodo”, explicó el exjugador rimense en una entrevista.

Costa dio vuelta a la página de los momentos duros en el ‘Cacique’ y se metió de lleno en el fútbol y su juego. Meses después se cumplió el dicho ‘pelotero’: “El fútbol siempre te da revanchas”. Y para ‘Gaby’ llegó el momento que más ha esperado en los últimos años.

Gran salto

Previo a la Copa América, el ‘Tigre’ reveló los motivos por los que incluyó en la nómina de 40 futbolistas al volante.

Ricardo Gareca confía en sus cualidades, su buen toque con el balón y el aporte que podría darle al mediocampo bicolor.

Por ello, Costa espera tener minutos en los amistosos contra Ecuador y Brasil que se jugarán esta semana, demostrar que atraviesa un buen momento en Chile y es tiempo de confirmar su amor por nuestro país.

“Estoy feliz de llegar a un equipo que ya se hizo ganador, con jugadores que pusieron la vara alta. Será emocionante reencontrarse con excompañeros. Todavía no pude conversar con Ricardo”, declaró el volante al arribar ayer a Nueva Jersey.

Este jueves y martes, Gabriel Costa puede meterse en la historia del fútbol peruano, volver a encontrarse con los hinchas nacionales y rimenses radicados en Estados Unidos.

De tener minutos, ‘Gaby’ buscará llenarle los ojos al ‘Tigre’ Gareca y poner en aprietos a los otros volantes que también pelean por tener un lugar en Perú. En definitiva, llegó al ‘equipo de todos’ para que Cueva sienta que detrás muchos sueñan con robarle el puesto.