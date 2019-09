Perú vs. Ecuador | Federación Ecuatoriana: "Paolo Guerrero es el peruano más influyente de los últimos 10 años" | VIDEO

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, destacó el buen momento de la selección peruana y consideró que Paolo Guerrero es el futbolista peruano más influyente de los últimos 10 años.

"Hoy Perú pasa por un momento dulce, tiene muy buenos jugadores. Paolo Guerrero es sin dudad el jugador más influyente de los últimos 10 o 20 años, un delantero que por sí solo puede conformar un equipo entero, por sus cualidades, por su fortaleza física y mental. Una pena que no lo enfrentemos", sostuvo Egas en dialogo con Menú Deportivo por UCI Noticias.

Destacó el estilo de juego de los dirigidos de Ricardo Gareca."A mí me gustan mucho el equipo peruano como tal, me gustan mucho los volantes centrales como Renato Tapia, me gusta mucho sus extremos, me gusta lo que hace Cristhian Cueva. Perú` ha encontrado un equipo, donde si bien no es que destaquen las individualidades, pero creo que tiene un buen equipo".