Raúl Ruidíaz anotó ante Ecuador pero el árbitro lo anuló

Raúl Ruidíaz tuvo la situación más clara de gol en el primer tiempo del Perú vs. Ecuador EN VIVO, delantero de la blanquirroja la mandó a guardar de cabeza tras un centro cruzado a los 26 minutos, pero el árbitro central anuló todo por posición adelantada.

Ahogó el grito de 'la Pulga'

La selección peruana celebra un año de su histórica clasificación al Mundial Rusia 2018 con un partido amistoso frente a su par de Ecuador, un invitado que llega con el ánimo de amargar la fiesta al equipo de Ricardo Gareca y afinar su equipo para la próxima Copa América Brasil 2019.

Video: Movistar Deportes

Frente al 'tricolor', la selección peruana recordará el memorable triunfo obtenido por 2-0 sobre Nueva Zelanda el 15 de noviembre del pasado año en el mismo escenario donde volverá a jugar.

El Perú vs. Ecuador también será un homenaje a la afición nacional, elegida como la mejor del mundo en 2018 en la última gala de los premios The Best de la FIFA, por el apoyo brindado al equipo durante la Copa del Mundo. 'Para mí es el día más feliz de mi vida', recordó el defensa Anderson Santamaría sobre la noche en que Perú alcanzó el mayor éxito deportivo del último cuarto de siglo.