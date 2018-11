​Perú vs. Ecuador: Así vibraron los hinchas con el himno nacional [VIDEO]

Los hinchas de la selección peruana vibraron entonando el himno nacional, las cuatro tribunas se unieron para cantar junto a los once titulares de Ricardo gareca previo al amistoso entre Perú vs. Ecuador en vivo.

Himno a todo pulmón

El Perú vs. Ecuador también sirve como homenaje a la afición blanquirroja elegida como la mejor del mundo en 2018 en la última gala de los premios The Best de la FIFA, por el apoyo brindado al equipo durante la Copa del Mundo Rusia 2018.

Video: Movistar Deportes

Para medirse con la 'tricolor', Ricardo Gareca, tendrá como referente en el ataque a Raúl Ruidíaz, escoltado por Jefferson Farfán. Por su parte, la selección ecuatoriana con el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez en su banquillo, la Tricolor ganó 2-0 ante Jamaica y Guatemala, perdió 4-3 frente a Catar y empató sin goles ante Omán.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Edison Flores, André Carrillo; Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz

Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Arturo Mina, Gabriel Achilier, Beder Caicedo; Carlos Gruezo, Sebastián Jhegson Méndez, Jefferson Orejuela; Antonio Valencia, Jefferson Montero; Enner Valencia