Perú vs. Ecuador EN DIRECTO: Raúl Ruidíaz asegura que no se siente presionado por no anotar con la bicolor | VIDEO

Perú vs. Ecuador | La selección peruana tendrá una baja importante para el duelo ante el 'Tri', ya que su capitán Paolo Guerrero no estará en el encuentro y su reemplazo será Raúl Ruidíaz.

El delantero del Seattle Sounders ha sido muy criticado porque no ha rendido en la selección peruana como lo hace con sus clubes, aunque aseguró que se entrega al máximo por la 'Bicolor'.

"No siento ninguna carga. Cada vez que me convocan voy con la misma alegría como si fuera la primera vez. No tengo ningún peso encima porque las veces que he sido convocado el equipo ha conseguido cosas importantes y antes de resaltar lo individual hay que resaltar lo grupal", dijo en Pulso Sports Network.

Raúl Ruidíaz explicó que lo más importante es que la selección peruana consiga los objetivos, aunque señaló que le gustaría anotar más goles.

"De qué me sirve poder resaltar cuando el grupo no consigue lo que todos queremos, yo estuve presente en cosas importantes como el repechaje, el Mundial. Por ahí me gustaría poder anotar pero es así el fútbol", comentó.

"Cada vez que me pongo la camiseta trato de dejar el alma dentro del campo, correr, matarme, entreno al máximo y cuando no me toca doy las mejores vibras a mis compañeros. Entonces me siento muy tranquilo", agregó.