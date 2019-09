​Perú vs. Ecuador [En Directo] ¿La 'Tricolor' ratoneó ante la selección peruana? El DT de los norteños responde | VIDEO

¿'Tricolor' ratoneó ante la selección peruana? El técnico de los norteños, Jorge Célico, dio la clásica conferencia de prensa tras su victoria en el Perú vs. Ecuador respaldando su manera de plantear el partido y defender el resultado ante el cuadro de Ricardo Gareca.

'Ellos son el futuro de nuestro fútbol, no me cabe duda. Destaco la solidaridad de los jugadores, es una alegría haber hecho debutar a varios a esta altura de mi carrera es una gran satisfacción. Perú es un gran rival, ellos en el segundo tiempo tuvieron la pelota pero nosotros pudimos convertir y creo que no sufrimos tampoco. Es parte del juego defender y Ecuador lo hizo muy bien hoy', comentó el DT de Ecuador.

La propuesta futbolística de Ecuador sorprendió a la selección peruana gracias a la velocidad de sus atacantes, al buen funcionamiento defensivo, sumado a las actuaciones de Erick Castillo y Gonzalo Plata.

MÁS NOTICIAS

Fecha FIFA EN VIVO: horarios y canales para ver los amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS

Perú vs. Ecuador: compañero de Yotun prefirió quedarse con Cruz Azul y choteó al cuadro norteño para amistoso | FOTO

Perú vs. Ecuador | Las tres bajas del 'Tri' para enfrentar a la selección peruana en la fecha FIFA