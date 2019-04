Perú vs. Ecuador: Tricolor pudo marcar golazo, pero terminó en blooper | VIDEO

La jugada empezó con un lujo que pudo ser un golazo, pero terminó con un terrible blooper que impidió se abra el marcador. El Perú vs. Ecuador vio una de las ocasiones más claras con un taconazo de Marco Angulo, pero que Hansel Delgado no pudo convertir en el rebote.

Sobre los 9 minutos del primer tiempo, Ecuador ganó un tiro de esquina que llevó peligro al arco de Perú. Un centro corto al borde del área chica permitió el taconazo de Marco Angulo que sobró a toda la defensa peruana, incluyendo al portero Massimo Sandi, y cuando parecía que se metía, este chocó en el palo.

El balón no salió del campo, sino que quedó en el aire en área peruana. Y ahí apareció Hansel Delgado que se elevó por encima de todos en la defensa peruana y conectó de cabeza con el arco vacío. Lamentablemente para los norteños el balón se fue desviado y Perú respiró.

Perú vs. Ecuador llegaron a esta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 obligados a ganar para seguir con vida en la lucha por clasificar al Mundial de la categoría y no estar dependiendo de otros resultados en la última jornada.

