Todo listo de parte de ambos equipos. La Selección Peruana tendrá un difícil duelo este martes 1 de febrero en el Estadio Nacional de Lima y Moíses Caicedo lo tiene claro. El volante del Brighton brindó declaraciones a ‘El Canal del Fútbol’, en donde consideró que para el Perú vs. Ecuador que se juega por las Eliminatorias Sudamericana rumbo a Qatar 2022 la ‘Tricolor’ deberá estar “enfocada atrás”.

“Estamos entrenando muy fuerte para ir a Lima y hacerlo mejor que contra Brasil. Sabemos que ellos esperan al contragolpe y vamos a estar muy enfocados atrás, todos presionando desde la defensa hasta el ataque porque cuando Perú ataca es peligroso”, sostuvo el mediocampista en conversación con el medio ecuatoriano.

Ecuador se encuentra en un gran momento a nivel futbolístico. La ‘Tricolor’ ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y, para el jugador del Brighton, el papel que ha tenido Gustavo Alfaro ha sido fundamental.

“El DT es una muy buena persona, fuera de la cancha es como un amigo más de nosotros. Nos da libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno la tiene, lo hace mejor. Si me pide algo es porque puedo hacerlo. Me siento bien con Gruezo porque siempre me cubre las espaldas cuando ataco; con Méndez lo mismo”, acotó el jugador de 20 años.

Caicedo y su presente en el Brighton

Además del duelo ante la ‘Blanquirroja’, el exjugador de Independiente del Valle se refirió a su presente en el club de la Premier League: “Estoy entrenando muy fuerte, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento para que me tomen en cuenta. En Beerschot no ganaba todos los partidos pero era feliz porque estaba jugando y teniendo minutos. Veo que mi trabajo va evolucionando entonces me da mucha alegría saber que vuelvo a una de las mejores ligas del mundo”.