Perú vs. Ecuador | Eddie Fleischman y la critica a Ricardo Gareca por no tener reemplazante para Cueva | VIDEO

Cuando pierde la selección peruana salen a flote todas las falencias del equipo de Ricardo Gareca. Por eso, este jueves, luego de la derrota ante Ecuador en el Red Bull Arena, los distintos periodistas y panelistas de los diversos programas deportivos, salieron a criticar el juego del combinado patrio y sobre todo al 'Tigre'.

¿PERÚ NO ESTÁ PREPARADO PARA JUGAR SIN PAOLO GUERRERO? El debate de #FOXSportsPeru luego de la caída de la Blanquirroja ante Ecuador en Estados Unidos. pic.twitter.com/jNBxVpvKtj — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) September 6, 2019

Uno de ellos fue Eddie Fleischmann, quien dijo que Ricardo Gareca no está pensando en ningún plan cuando le falten jugadores importantes como Paolo Guerrero que no fue llamado en esta fecha FIFA. "Gareca no tiene plan B para la ausencia de Paolo Guerrero y tampoco tiene plan B o por lo menos intenta un plan B para Christian Cueva", manifestó el comentarista deportivo.

Además, el famoso 'Colorado' agregó que si Christian Cueva se enferma en alguna fecha no hay reemplazo: "Osea si un día se resfría, no hay plan B, ni C, ni D. ¿Por qué Costa no asumió la posesión de Cueva si venía jugando bien?", comentó.

Finalmente, otro de los jugadores criticados fue André Carrillo que tuvo varias imprecisiones durante el partido de la 'bicolor'. "Es el mismo Carrillo de siempre, intrascendente, frío que parece no sentir nada. Según lo que tengo apuntado, tiene años 12 años de carrera y solo 29 goles, osea tres goles cada año, terrible", finalizó.

