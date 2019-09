Perú vs. Ecuador sin Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán: ¿Cómo le fue a la bicolor sin las figuras de Gareca? | FOTOS

Hoy jueves, Perú vs. Ecuador disputarán un amistoso de preparación hacia las Eliminatorias Qatar 2022 y en el que la bicolor de Ricardo Gareca tendrá dos sensibles ausencias que así no más no se pierden un partido son su selección. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Pero para la bicolor no es novedad armar un equipo sin ellos.

En los últimos procesos -ellos son convocados desde las Eliminatorias Alemania 2006- uno pudo estar ausente, pero los dos juntos, difícil. Esta vez, la 'Foquita se perderá los amistosos por lesión y el 'Depredador' por un permiso solicitado para jugar con su club los partidos decisivos de la Copa Brasil.

Y para recordar la última vez que la selección peruana disputó partido alguno sin ellos, tendríamos que ir hasta octubre del 2018 cuando Paolo Guerrero estaba suspendido por la FIFA y Jefferson Farfán fue desconvocado por lesión. Aquella vez, ambos se perdieron los choques contra Chile y Estados Unidos.

Es más, en 2016 sucedió un hecho similar para los amistoso previos a la Copa América Centenario contra Trinidad y Tobago y El Salvador. En aquel entonces, Farfán no fue convocado a la selección y a Paolo lo estaban cuidando para el debut en el torneo continental de aquel año. Esos fueron los únicos cuatro partidos que Gareca no pudo contar con ellos.

Sin embargo, si vamos a la última vez que la selección peruana formó un once titular sin alguno de ellos a pesar de que estaban convocados, nos remontamos a junio del 2019 en el amistoso contra Costa Rica en el estadio Monumental. Ambos estuvieron en el banco y solo el goleador histórico de la bicolor jugó los últimos 45 minutos.

Estos fueron los últimos partidos en los que Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estuvieron ausentes

Última vez que no fueron titulares, pero al menos uno ingresó



Perú 1-0 Costa Rica

05/06/2019



Alineación de Perú: Gallese; Advíncula (75' Corzo), Araujo, Abram, Trauco; Tapia (81' Santamaería), Gonzales (88' Callens), Carrillo (68' Polo), Flores (46' Guerrero), Cueva (72' Hurtado); Ruidíaz.

Suplentes: Yotun, Pretell, Cáceda, Farfán, Zambrano, Álvarez.

Última vez que ninguno jugó con la selección peruana:

Perú 1-1 Estados Unidos

16/10/2018



Alineación de Perú: Carvallo; Advíncula (46' Madrid), Ramos, Callens, Loyola; Tapia (67' Aquino), Peña (66' Yotun), Polo (90' Carrillo), Flores, Hurtado (59' Reyna); Ruidíaz.

Suplentes: Santamaría, Gallese, Calcaterra, Cueva, Cartagena, Trauco.