Perú vs. Ecuador | Así informa la prensa ecuatoriana sobre el amistoso en Nueva Jersey | FOTOS

Perú vs. Ecuador | A pocas horas del duelo entre la selección peruana y la selección de Ecuador, el equipo dirigido por Ricardo Gareca ya entrena con todo el plantel. Por el momento no hay un once titular confirmado, pero se sabe que debido a algunas ausencias, el 'Tigre' debe hacer variantes obligadas.

Foto: Captura expreso.com

La prensa ecuatoriana sigue de cerca todos los movimientos de la selección peruana. "Perú, comandada por Ricardo Gareca, no tendrá reparos y colocará su plantel más fuerte para derrotar a Ecuador en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey", informa la web ecuatoriana Expreso.com.

Foto: Captura elcomercio.com

El Comercio da especial mención a Gabriel Costa, quien puede debutar con la selección peruana: "Con la incorporación del delantero uruguayo nacionalizado Gabriel Costa, la Selección de fútbol de Perú se entrenó este martes 3 de septiembre del 2019 con equipo completo para el partido amistoso contra Ecuador".

Foto: Captura futbolecuador.com

La selección peruana disputará su primer partido amistoso ante la selección ecuatoriana este jueves 05 de setiembre con miras a lo que será el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. El encuentro está programado para las 20:00 horas (hora peruana) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Foto: Captura eluniverso.com



