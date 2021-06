Alexander Callens trabajó en silencio para que, cuando tenga su oportunidad con la selección nacional, esté listo para responder a la exigencia. Frente a la ausencia de Luis Abram (uno de los fijos para Ricardo Gareca), el central recibió la responsabilidad de liderar la última línea en compañía de Christian Ramos.

Luego de la victoria por 2-1 sobre Colombia, el jugador del New York City FC abandonó la cancha como uno de los puntos más altos de la Blanquirroja. Luego de las tres unidades obtenidas en la tercera jornada del grupo B de la Copa América , el ex Sport Boys comentó todo lo que vivió antes, durante y después del juego.

“Me enteré un día antes del partido que iba a arrancar. El profesor (Gareca) me dijo que haga lo que hago en mi club y los entrenamientos, que haga lo que sé”, explicó el jugador de 29 años, quien analizó el duelo a ante los ‘cafeteros’. “Lo más difícil del partido fue el inicio porque Colombia salió muy mentalizado, mucha intensidad y tuvimos que estar muy atentos. Luego se regularizó, encontramos más la bola y llegó el gol”, agregó.

Enseguida, Callens desconoce si iniciará en el siguiente reto de la selección peruana, pero garantizó que estará listo en caso le renueven la confianza. “De momento no hemos hablado sobre si seré o no titular ante Ecuador, ya hablaremos mañana y todos tenemos que estar preparados. A cualquier compañero le puede tocar”, sostuvo en un diálogo con el programa Fútbol Como Cancha.

Precisamente, el central reconoció que el buen nivel en la interna del plantel de la Blanquirroja permite al ‘Tigre’ Gareca tener alternativas a la altura y tomó como ejemplo el caso de la banda izquierda, donde Marcos López está destacando por encima de Miguel Trauco, habitual en esa posición a lo largo del proceso del estratega argentino.

“Yo siempre estaré preparado para ayudar al equipo donde me pongan. Todos sabemos que Trauco es un gran jugador, ahora le toca a Marcos, pero eso no significa nada. Las oportunidades pueden llegar en cualquier momento”, añadió el ex Real Sociedad.

En esa línea, Callens llenó de elogios al marcador del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer. “López es un gran jugador, ya se lo he dicho, me he enfrentado varias veces contra su equipo. Aquí tenemos que estar todos preparados porque la oportunidad puede caerle a cualquiera”, cerró.