Croacia y el posible 11 ofensivo para vencer a Perú en partido amistoso

El Perú vs. Croacia concentra altas expectativas debido a lo que puede ofrecer la selección peruana en su primer amistoso de preparación previo al Mundial Rusia 2018. Si bien es cierto que la bicolor ya lleva tres días de entrenamientos, los croatas no se quedan atrás y diseñan al equipo que utilizarán este viernes.

El técnico Zlatko Dalic sabe que en la Copa del Mundo enfrentará a rivales como Argentina, Islandia y Nigeria y por ello no guardará nada para el choque contra la selección peruana. El DT solo tiene una baja para el Perú vs. Croacia (Dejan Lovren), pero eso no le impide jugar con un equipo ofensivo.

Saldrán con todo

En ese sentido, Croacia jugaría con Danijel Subasic en el arco; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Vedran Corluka e Ivan Strinic en la defensa; Ivan Perisic, Nikola Kalinic, Luka Modric e Ivan Rakitic permanecerán en la volante; mientras que Marcelo Brozovic y Mario Mandzukic comandarán el ataque en el Perú vs. Croacia.

Como se sabe, el Perú vs. Croacia será este viernes 23 de marzo a las 7:30 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami.