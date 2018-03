Perú vs. Croacia: Diario latino dedica portada a la selección peruana

En Miami se respira ambiente mundialista gracias al amistoso que disputarán este viernes Perú vs Croacia en el Estadio Hard Rock. La selección peruana tendrá una prueba difícil cuando le haga frente al cuadro europeo en su preparación para Rusia 2018.

Se paraliza La Florida

Las mejores figuras del rival de la selección peruana llegan en buenas condiciones al Perú vs Croacia y, seguramente, será un gran termómetro para ambas selecciones mundialistas. Ivan Rakitic, Luka Modric, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic, Ivan Perisic, entre otros, probarán suerte ante elencos americanos, ya que Argentina integra el Grupo D en el Mundial Rusia 2018.

El Perú vs Croacia será transmitido por la señal abierta de América TV (canal 4) y en cable, por Movistar Deportes (03 y 703 Movistar TV). Es preciso indicar, que tras este partido, la selección peruana chocará ante Islandia el 27 de marzo en el Red Bull Stadium de Nueva Jersey.

El técnico Zlatko Dalic sabe que en la Copa del Mundo enfrentará a rivales como Argentina, Islandia y Nigeria y por ello no guardará nada para el choque contra la selección peruana. El DT solo tiene una baja para el Perú vs Croacia (Dejan Lovren), pero eso no le impide jugar con un equipo ofensivo.