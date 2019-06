Perú vs. Costa Rica: Selección peruana realiza su último entrenamiento en Videna previo a duelo amistoso

La selección peruana ya cuenta las horas para enfrentar a Costa Rica en el estadio Monumental en su primer amistoso del 2019 en nuestro país. Y es que los encuentros que se tuvo con Paraguay y El Salvador se realizaron en Estados Unidos y los resultados fueron: una victoria y derrota respectivamente.

Ahora, como ya es de costumbre, Ricardo Gareca dejó el hotel de concentración junto a los jugadores de la selección peruana para trasladarse a la Videna y realizar su último entrenamiento previo a su partido amistoso con la selección.

Como siempre, el mismo día del partido, no hay acceso a la prensa ya que el 'Tigre' Gareca define su once titular para el partido de la noche y aunque en los últimos días, el técnico argentino armó un once con varios cambios, mantendría a su mismo equipo

Pues Pedro Gallese en el arco, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram y Aldo Corzo en la línea defensiva. En la volante, Rnato Tapia acompañado de Edison Flores debido a la lesión de Yoshimar Yotún y más adelante en la zona de ataque, André Carrillo, Chrsitofer Gonzales, Christian Cueva y Raúl Ruidiaz.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán, Carlos Zambrano y Yoshimar Yotún no podrán estar en el amistoso con Costa Rica debido a sus lesiones. Mientras que el caso de Paolo Guerrero se trataría de una estrategia para cuidarlo hasta el fin de semana cuando Perú reciba a Colombia.