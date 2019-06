Selección peruana

Perú vs. Costa Rica | Paolo Guerrero y 4 razones que explican posible ausencia ante los 'Ticos' | FOTOS

Paolo Guerrero sería baja para el amistoso ante Costa Rica

2019/06/04 - 11:56

La selección peruana podría tener una ausencia clave para el amistoso ante los 'Ticos'. Y es que Paolo Guerrero no estaría disponible para el encuentro, ya que aún no se suma a los entrenamientos en la Videna.

Ricardo Gareca tendría en mente guardar a Paolo Guerrero y no usarlo frente a Costa Rica por varios razones. Aquí te las explicamos:

1. Seguidilla de partidos

Paolo Guerrero viene jugando todos los partidos en Internacional de Porto Alegre y Ricardo Gareca prefiere darle un descanso al delantero, para que llegue con las energías recargadas a la Copa América 2019.

2. Prevención para lesión

El capitán de la selección peruana recién volvió de un largo periodo de inactividad. Si bien es cierto que está teniendo continuidad en Brasil, más vale prevenir que lamentar una lesión que lo deje fuera del torneo.

3. Darle la oportunidad a Ruidíaz como alternativa

Paolo Guerrero es inamovible en el ataque de la selección peruana. No obstante, hoy otros delanteros como Raúl Ruidíaz que no terminan de encajar en el once de Ricardo Gareca, pese a que siempre es convocado. Por ello, el 'Tigre' le daría una oportunidad a la 'Pulga' ante Costa Rica y acabe con su sequía goleadora en la 'Bicolor'.

4. El duelo ante Colombia será más exigente

Tras el amistoso ante Costa Rica, la selección peruana recibirá a Colombia. Por eso, Ricardo Gareca preferiría poner a Paolo Guerrero frente a los 'cafeteros' desde el arranque.

