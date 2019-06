Perú vs. Costa Rica: Luis Advíncula salió lesionado y enciende las alarmas para la Copa América | VIDEO

Se encienden las alarmas. Luis Advíncula salió lesionado en el amistoso de la Selección Peruana ante la Selección de Costa Rica y genera preocupación en la bicolor de cara a la Copa América 2019, pues es una de las piezas fundamentales en el once titular de Ricardo Gareca.

Video: Movistar Deportes

"Yo creo que Luis Advíncula va a llegar bien (a la Copa América). Era importante que no apoye el pie hasta que no se revise bien. A lo mejor para el próximo partido no está, pero para el inicio de la copa vamos a tener a todos los muchachos bien", afirmó Ricardo Gareca sobre la lesión de Luis Advíncula.

Además, habló sobre las 3 lesiones que sufrió la bicolor esta noche en el duelo ante Costa Rica: "Hemos tenido algunos inconvenientes (con lesiones). No vamos a arriesgar a ningún jugador, la prioridad la estamos dando al inicio de la Copa América", sentenció el 'Tigre'.

