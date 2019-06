Perú vs. Costa Rica: conoce las nueva reglas de juego que se emplearán en el amistoso FIFA

La selección peruana se alista para jugar su primer amistoso del 2019 en Lima con su similar de Costa Rica, esta vez, los dirigidos de Ricardo Gareca saltarán al gramado del estadio Monumental como penúltima prueba de cara a la Copa América de Brasil 2019.

Sin embargo, desde este 1 de junio entraron en vigencia las nuevas reglas de juego que implementó la International Football Association Board (IFAB). A nivel internacional ya se están ejecutando dichas normas y esta noche en el estadio Monumental se podría ver algunas en acción.

Una de las normas que se podría dar es la de las tarjetas al técnico, en este caso -al igual que los jugadores- recibirán tarjetas amarillas o rojas dependiendo el grado de la falta. Cabe mencionar que en el torneo local se aplicará a partir del Torneo Bicentenario, mientras que en la Liga 2, a partir de la fecha 4.

Las normas fueron publicadas por la misma FPF hace algunos días en donde indicaban las nuevas normativas que se iban a implementar.

1) No continuará la jugadas tras un penal atajado o un rebote en los palos. Se señalará saque de meta.

2) No se convalidarán goles ni chances de ataque generadas con mano o brazo accidental dentro del área.

3) Los jugadores sustituidos podrán salir por el camino más corto. No hará falta que salgan por el centro del campo.

4) Una vez que el arquero ponga el balón en juego tras saque de meta, ya no hará falta que la pelota salga del área para ser disputada.

5) Desaparece la amonestación verbal. Los entrenadores serán sancionados con tarjetas amarilla o roja.

6) Habrá un bote a tierra cuando la pelota toque en el árbitro

7) Los jugadores que suelen incomodar a la barrera rival estarán, como mínimo, a un metro de distancia.

