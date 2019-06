Selección peruana

Perú vs. Costa Rica: Christofer Gonzales aparece como reemplazo de Yoshimar Yotún

Yoshimar se perderá los partidos amistosos ante Costa Rica y Colombia por un esguince en el tobillo

2019/06/03 - 05:30

No se hace problema. Christofer Gonzales es una de las opciones que maneja Ricardo Gareca para reemplazar a Yoshimar Yotún en la mitad de la cancha en el amistoso del miércoles de la selección peruana ante Costa Rica con miras a la Copa América 2019.

Christofer Gonzales, quien en Sporting Cristal se desempeña como extremo, no tendría ningún inconveniente en desempeñarse en ese puesto, pues lo conoce bien.

“Aún no he hablado con el 'profe', pero tengo claro lo que quiere de mí en el campo de juego. Lo principal es que yo le dé opciones, no solo como extremo, si no en distintos puestos, que es lo más importante en la selección peruana. Puedo jugar en el centro, me siento cómodo ahí y creo que no voy a tener problemas si es que me toca jugar ahí”, señaló Christofer Gonzales.

Christofer Gonzales es consciente de que el torneo continental será una dura prueba par a una selección peruana que se ha ganado el respeto de las demás, pero tiene confianza en lo que pueda hacer el grupo.

“Para mí no es una revancha volver a la selección, al contrario siempre es una motivación estar aquí. Lo que quiero es levantar mi nivel y dar lo mejor en cada minuto que me toque disputar. Tenemos un grupo muy duro y tenemos que prepararnos de la mejor manera, par cumplir los objetivos que nos pongamos de manera grupal y también a nivel persona”, sentenció.

