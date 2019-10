Perú vs. Colombia: vacílate con los mejores memes tras la goleada que sufrió la selección peruana Sub 23 | FOTOS

No perdonan nada. La selección peruana Sub 23 fue goleada en el estadio Miguel Grau del Callao ante Colombia, los dirigidos de Nolberto Solano no tuvieron una buena actuación y cayeron de local en el Callao, sin embargo, esta no fue excusa para que los memes no invadan las redes sociales.

Desde el Joker hasta un 'recuerdo' de cuando Nolberto Solano era jugador, los hinchas de la 'bicolor' compartieron diversos memes en sus redes sociales que fueron compartidos en las demás plataformas. Cabe mencionar que el próximo domingo, Perú y Colombia se verán nuevamente las caras.

Nolberto Solano confirmó ue en las próximas horas liberará a jugadores de Universitario, Sporting Cristal y Unión Comercio para que puedan jugar por sus clubes en la fecha 11 del Torneo Clausura.

