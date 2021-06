Un panel de tres periodistas del canal Win Sport de Colombia, analizó el encuentro entre la selección peruana y Colombia por la segunda fecha de grupos de la Copa América 2021. Aunque dos de los integrantes del panel argumentaban que el encuentro sería complicado, uno no tenía la misma opinión y no veía por dónde Colombia se podía complicar.

“Acabo de escuchar que el partido será difícil porque a la selección peruana le están anotando muchos goles y ellos no los están metiendo. Si es así, no entiendo por qué será complicado para Colombia, al contrario, creo que será fácil para Colombia”, indicó el periodista Óscar Rentería.

“La verdad que sigo sin entender la explicación de partido complicado que das a entender”, agregó Rentería. Otro de los panelistas, César Augusto Londoño, afirmó que todos los partidos son distintos.

“Tú empezaste ese comentario y no entiendo por qué será difícil Perú. Un equipo que no está metiendo goles y sí le están anotando, no es difícil enfrentarlo”, volvió a argumentar Rentería.

En la estadística, Colombia no puede vencer a Perú por Copa América, desde la edición del 2001, cuando lo eliminó del certamen organizado en el país norteño. En las otras ediciones fueron 2 empates y 1 triunfo peruano.