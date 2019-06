Selección peruana

Perú vs. Colombia: Paolo Guerrero reclamó que el primer gol 'cafetero' fue en off side | VIDEO

Capitán de la selección peruana habló tras finalizar el partido

2019/06/09 - 18:10

El primer gol de Colombia fue polémico. Antes de concretarse el tanto, el juez de línea había levantado el banderín señalando posición adelantada, algo que comentó el delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero al finalizar el partido: "Yo vi que levantó la bandera, pero la acción continuó", indicó en entrevista a Movistar Deportes.

Sobre el resultado de juego contundente a favor de la visita (0-3), Paolo Guerrero fue autocrítico: "Nos sirve para corregir errores que no debemos hacer en la Copa América 2019. Comenzamos bien, pero no supimos manejarnos con tranquilidad, buscamos el gol rematando de cualquier lado y eso no nos sirve".

La selección peruana realizará algunos entrenamientos más en la capital y el miércoles partirán a Brasil. Debutarán en la Copa América 2019 el sábado 15 de junio a las 2 de la tarde (hora peruana) ante Venezuela, que llega de golear 3-0 a Estados Unidos.

Más noticias en otros medios