Perú vs. Colombia | Las claves de Gareca de cara al amistoso FIFA

Ricardo Gareca no la pasó bien en el previo del duelo ante Colombia. Desde muy temprano, la situación no pintaba bien, pues la lluvia torrencial impidió que la selección peruana no pueda trabajar durante la mañana (solo lo hizo por la tarde en las instalaciones del hotel ) y luego el ‘Tigre’ tuvo que tomar la decisión de no jugar el martes, luego de que Chile decidiera no jugar.

Todo esto ha dejado un poco consternado al seleccionador argentino, quien aguarda que la suerte cambie ante el conjunto ‘cafetero’, al cual no le ha podido ganar desde que se puso el buzo de la selección peruana.

‘Sucedió un acontecimiento difícil. A veces pasan este tipo de situaciones, siempre respetando la decisión de los muchachos de Chile. Ellos entendieron que no era ideal jugar. No nos gustan las cosas que tienden hacer a la ligera. En esta resoluciones de jugar solo un partido, creemos que es lo aconsejable’, señaló el entrenador.

‘Jugar con la Sub 23 un amistoso en lugar de Chile, lo hacemos habitualmente, en privado, es una fecha FIFA que no pudo ser por una situación que escapa de nuestras manos. Entendimos que preferimos cerrar la temporada de esta manera. La expectativa era con Chile por todo lo que se genera y ante esta situación no creo que sea bueno para nadie otro partido, siempre respetando a todas las selecciones. Vernos envueltos en una situación de apuro no es lo ideal en este momento’, confesó Gareca, quien aguarda que sus jugadores se mentalicen en lo que viene el año entrante , que es las Eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América.

Con dos puntas

El ‘Tigre’ aguarda poder observar la mayor cantidad de jugadores en el duelo ante los ‘cafeteros’, sobre todo los que regresan después de un tiempo a la selección peruana y los que vienen atravesando un buen momento en sus clubes.

‘Hay posibilidades de jugar con dos puntas, estoy analizando y veremos qué sucede. A Perú lo veo de cara a la Eliminatorias bien, estamos posicionados, será una competencia difícil para todos pero estamos mejor que en el inicio de las Eliminatorias pasadas”, indicó y acto seguido agregó. “Estamos analizando las variantes, estamos en condiciones de sostener un rendimiento y una iniciativa. Siempre los partidos con Colombia son cerrados y muy difíciles, cerrados de parte y parte y creemos que eso no se va a modificar. No creo que desde el punto de vista del juego hayan muchas modificaciones. Veremos un Perú que tome la iniciativa y que salga a buscar el partido’, aseguró.

Ricardo Gareca también aprovechó para elogiar a la ‘Pulga’, a quien le tiene mucha fe a pesar de que no marca con la ‘sele’ desde hace mucho tiempo. ‘Raúl Ruidíaz está muy bien, es ahora quizá uno de sus mejores momentos ojalá lo podamos aprovechar en este partido porque está muy bien, lo vemos muy comprometido, contento y con muchas ganas’.

Finalmente se refirió a la falta de continuidad de algunos jugadores, como Carlos Zambrano, quienes tendrán que cambiar de equipos el próximo año. ‘Cada vez nos conocen más, estamos en la búsqueda de ser un equipo que mantenga la consistencia. Hay jugadores que han vivido momentos difíciles en sus equipos y eso también repercute, estamos viendo posibilidades de ver quién reemplaza a quien, dando posibilidades a otros muchachos. Pero también hay cosas muy buenas, vamos a ir mejorando cada vez más, tenemos esa convicción. Cada vez aparecen nuevos valores y eso es muy bueno’, sentenció.

