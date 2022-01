Gianluca Lapadula fue víctima de la rudeza de Yerry Mina. El defensa central propinó un fuerte golpe al delantero. Por esa acción, el futbolista local recibió la primera tarjeta amarilla del Perú vs. Colombia a los 17 minutos en el partido de la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La Blanquirroja, que ha sufrido de la presión del cuadro ‘cafetero’, salió con una pelota larga desde el fondo. El globo cruzó casi todo el terreno y por los aires fueron los jugadores mencionados a la disputa. El hombre del Everton inglés abandonó la zona habitual y llegó a la altura del círculo central para medirse al artillero del Benevento italiano.

Mina tomó impulso y arremetió a Lapadula. No solo eso, el ex Barcelona golpeó con el codo en la nuca del ex Milan. Así, el atacante de la selección peruana cayó sobre el césped del coloso ubicado en la ciudad de Barranquilla. De inmediato, hubo protestas por parte de los dirigidos por Ricardo Gareca.

Entonces, el colegiado Jesús Valenzuela se acercó al zaguero local para mostrarle directamente la cartulina amarilla. En paralelo, el ‘Bambino de los Andes’ se reincorporó para recriminar al rival por la violencia aplicada en esa acción.

Perú vs. Colombia: la previa

Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan con el ánimo al máximo tras derrotar 3-0 a Bolivia y 1-2 a Venezuela en las últimas dos jornadas. Ahora, la selección peruana es quinta con la misma cantidad de unidades que su rival de la jornada y, por lo tanto, está obteniendo provisionalmente el cupo del repechaje.

La Blanquirroja tiene la ausencia de Pedro Aquino, sin embargo, recuperaron a Renato Tapia. Por el lado de Marcos López, el lateral izquierdo del San Jose Earthquakes parece recuperado de las molestias físicas que le impidieron completar el encuentro amistoso de la pasada semana ante Panamá (1-1) y aparecer frente a Jamaica (3-0).

Por el lado de Colombia, pese a que llevan cinco partidos sin ganar y sin anotar goles, producto de cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0 con Brasil, los cafeteros llegan a este encuentro en el cuarto lugar con 17 puntos y con una de las oportunidades más claras de ir a Catar en noviembre.

Para el duelo en Barranquilla, Reinaldo Rueda tendrá como principales bajas a los lesionados atacantes del Atalanta Duván Zapata y Luis Muriel, así como a Jefferson Lerma que se perderá el encuentro por Covid-19.