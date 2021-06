La Selección Peruana visitó el pasado martes el Estadio Nacional de Lima para reconocer el campo antes de enfrentar a Colombia por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Como es costumbre, mientras se realizaban los trabajos, se colocó música para acompañar, incluyendo el himno de los hinchas en el Mundial Rusia 2018: ‘Contigo Perú'.

Esa misma canción fue entonada por Gianluca Lapadula, mientras trabajaba en el gramado del coloso de José Díaz. Si bien sigue practicando su español, el delantero de Benevento no perdió la oportunidad de entonar dicha melodía, la cual se convirtió en uno de los temas más conocidos a nivel mundial, al ser cantada en Rusia 2018.

Así como él, aunque con un timbre de voz más fuerte, Luis Advíncula también entonó el coro del ‘Contigo Perú', mientras los demás seleccionados seguían la canción durante sus prácticas. De este modo, el combinado nacional continuó su preparación, con miras al choque ante los ‘cafeteros’ por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Ricardo Gareca no está a favor de la Copa América en Brasil

Brasil fue confirmado, nuevamente, como organizador de la Copa América 2021. Conmebol hizo oficial el anuncio y diversas personalidades del gobierno apoyaron la decisión. Esto no terminó de dejar de lado las críticas.

Ricardo Gareca explicó en conferencia de prensa que en Sudamérica “ningún país no tiene inconvenientes para realizar el evento”, pero no le gusta que se vayan a jugar los partidos en Brasil. “No me parece que la Copa América se vuelva a jugar ahí. Acá en Sudamérica todo es un desastre. No es justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil. Me parece que se debió ver otras opciones”.