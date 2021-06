La selección peruana cayó 3-0 frente a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El técnico Ricardo Gareca fue muy cuestionado por los cambios que hizo para poder remontar el marcador y poner hasta tres delanteros, algo que no terminó de funcionar.

Una de las personas más molesta fue la esposa de Sergio Peña, quien publicó historias en su cuenta de Instagram quejándose de los cambios de Ricardo Gareca, ya que seguramente esperaba que el volante ingresará para intentar cambiar el rumbo del partido.

“Esos cambios”, “La verdad que no entiendo por qué, una explicación”, “De verdad no saben como me siento, bye”, fue lo que dijo la esposa de Sergio Peña.