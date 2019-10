Perú vs. Colombia | El golazo de Brayan Vera que puso el tercero para los 'cafeteros' | VIDEO

Perú vs. Colombia | La selección peruana Sub 23 no pudo ante su similar de Colombia y cayó 0-3 con goles de Luis Sandoval (24'), Juan Pablo Ramírez (27') y Brayan Vera en el primer amistoso que disputaron ambos equipos con miras al inicio del Preolímpico a jugarse el próximo año.

El equipo colombiano fue superior en todo el encuentro. La blanquirroja siempre jugó incómodo y tuvo algunas llegadas al área rival, pero sin mucho peligro. Caso contrario con la visita, que siempre tuvo oportunidad de ponerse adelante en el marcador.

La selección peruana tiene como algunas de sus figuras a Kevin Quevedo, Brayan Velarde, Dylan Caro y Christopher Olivares. El próximo encuentro entre ambas selecciones será este domingo 13 de octubre.

