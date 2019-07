Perú vs. Chile | Romina Antoniazzi revela cómo practican penales los pupilos de Ricardo Gareca | FOTOS

Contó todo. La selección peruana se alista para jugar la semifinal de la Copa América de Brasil 2019, nada más y nada menos que con la selección de Chile, los dirigidos de Ricardo Gareca clasificaron hasta esta instancia del certamen continental luego de vencer en penales a Uruguay el pasado sábado 29 de junio.

Los dirigidos de Ricardo Gareca siguen ensayando penales en caso se repita la definición y ahora, el ex jefa de prensa de la selección peruana, Romina Antoniazzi contó algunos detalles de cómo practicaban los jugadores dle 'Tigre'. " Ellos siempre ensayan penales, tienen una forma muy simpática de hacerlo", contó la periodista en ATV+.

Asimismo, agregó que son los mismos jugadores los que molestan al que va a patear. "En un estadio puedes encontrar un escenario muy hostil. Ellos siempre han practicado", contó Antoniazzi. Por otro lado, la extrabajadora de la Federación Peruana de Fútbol dijo que todo lo alcanzado -hasta el momento- de la selección es el reflejo de todo el trabajo de los jugadores y del comando técnico.

Finalmente, Antoniazzi dijo no haberse sorprendido de esta clasificación a semifinales y lo que sí le causó asombro fue la derrota ante Brasil en la fase de grupos. "No me pareció sorpresivo el triunfo por penales contra Uruguay porque me parecía algo que la selección podía hacer porque conozco el ímpetu, las ganas y el amor propio que tienen los jugadores", apuntó.

