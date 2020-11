El volante de la selección peruana, Renato Tapia, dejó a un lado el Perú vs. Chile y se refirió a lo que viene aconteciendo en el país por la crisis política y las manifestaciones que han salido a las calles a protestar contra la decisión del congreso de vacar a Martín Vizcarra.

“Es una pena lo que vive el país. Es un momento de incertidumbre. Hay muchas cosas que no se saben, pero la información está a la mano, hay muchas cosas que por ahí el pueblo no sabía y en el momento están saliendo a la luz”, dijo en una entrevistar con AS Perú.

Renato Tapia reveló que han conversado sobre la situación del país en la interna de la selección peruana. “Sí hemos hablado del tema y vamos a tratar de alzar la voz de protesta también nosotros”, comentó.

