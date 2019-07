Perú vs. Chile | Preocupación en 'La Roja' por dolor de Alexis Sánchez en su tobillo derecho

Según información de la página web Goal, Alexis Sánchez tuvo algunas molestias en el tobillo derecho y ya generó preocupación en el comando técnico chileno, a poco del enfrentamiento por semifinales ante la selección peruana este miércoles 3 de julio a las 19:30 horas.





La misma página web informa que Alexis Sánchez no llegó en su mejor estado físico a la Copa América 2019 y de jugar ante la selección peruana, no lo haría en su plenitud. El departamento médico de 'La Roja' sigue analizando el golpe en su tobillo, para que no se pierda el decisivo encuentro ante la blanquirroja.





Pese al mal momento de Alexis Sánchez en el Manchester United, el delantero sigue rindiendo en su selección. Ya lleva dos goles anotados en esta edición de la Copa América, además le dio el triunfo a 'La Roja' sobre Colombia, al rematar el último penal.

