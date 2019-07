Peter Arévalo y el blooper en vivo que molestó a Fleischman en la previa al partido por la Copa América 2019 | VIDEO

¡Picante! Luego del triunfo de la selección de Brasil sobre Argentina en las semis de la Copa América 2019, el programa Fox Sports Radio Perú analizó un nuevo fracaso de la albiceleste comandada por Lionel Messi, quien no sabe lo que es ganar títulos con su país desde que debutó con el equipo absoluto.

En medio de esta panorama complicado para los argentinos, Peter Arévalo y Eddie Fleischman empezaron con un debate que se enfrascó en el accionar de Lionel Messi. Para uno 'Lio' fue el mejor de Argentina pese a la eliminación en el Mineirao, mientras que la orta parte aseguraba que se era muy flexible con el astro del Barcelona de España.

En este cruce de ideas y críticas hacia Lionel Messi, Peter Arévalo lanzó una expresión un poco subida de tono, aparentemente sin saber que aún se encontraba en vivo y ello fue tomado como un agravio por parte de su compañero de programa, Eddie Fleischman.

"Lo que he dicho que en todos los partidos, Lionel Messi es el diferente de Argentina", aseguraba Eddie Fleischman, cuando de pronto se escucho decir al popular Mister Pet: "P... madre", causando la rápida reacción de Fleischman

"Como en todos los partidos Paolo Guerrero es el diferente de Perú. Sino que a mi me parece que se ve muy generoso con unos y no con otros", trató de completar Arévalo.

"Peter a ti últimamente te parecen muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no pretendo convencerte. Estás con un poco de sueño, por qué te pones de tan mal humor y sensible, ah? Lanzas una opinión que viene acompañada de ajos y cebollas. Por qué estás perdiendo la compostura Peter", contestó enérgicamente Fleischman.

"¿Ajos y cebolla contigo? Lo he utilizado ahorita? Eddie, por qué te victimizas?", replicó Peter Arévalo, sin darse cuenta al parecer de lo que había dicho anteriormente. "Cuando se pierde el respeto, se pierde todo", concluyó Eddie Fleischman.

