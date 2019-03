Perú vs. Chile: Perrito se metió al campo de juego más de dos veces

Para no perder la costumbre. El partido entre Perú y Chile por el Sudamericano Sub 17 se vive como un verdadero 'Clásico del Pacífico' en el estadio de San Marcos, pero el único espectáculo no se lo llevaron los jugadores en el campo de juego, sino que un perrito de color crema se metió a la cancha más de dos veces.

Y es que mientras los jugadores esperaban el inicio del partido, el perro empezó a ingresar por la parte de norte y occidente, el arquero de la selección peruana tuvo que sacarlo, para ese momento, el portero Sandi utilizó las manos con las que le señalaba la pista atlética del estadio.

Sin embargo, cuando todo parecía desarrollarse con normalidad, en la mitad del primer tiempo, el perro volvió a ingresar, esta vez al área que está debajo de la tribuna sur. En ese momento, todos los asistentes en el estadio empezaron a reír debido a que el animal no tenía las intenciones de salir.

Finalmente, uno de los jugadores de la 'blanquirroja' decidió cargar al can y llevarlo hasta la parte trasera de los banners de publicidad para que no siga retrasando el juego. Cuando el perro ya estaba fuera del campo trató de ingresar nuevamente pero finalmente fue llevado a la salida.

