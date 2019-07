Perú vs. Chile | Periodista de Directv Sports informó que hinchas chilenos llegarán a Brasil para ver Eclipse Solar 2019

Más información sobre la selección peruana:

La selección peruana tendrá un duro partido ante la selección de Chile por las semifinales de la Copa América 2019 en la ciudad de Porto Alegre. La Roja contará con el apoyo de su hinchada, aunque el periodista chileno de Directv Sports, Herman Chanampa aseguró que sus compatriotas llegarán hoy a tierras brasileñas primero para ver el Eclipse Solar 2019.

"Quiero enviar un saludo a todos los visitantes que han llegado desde Chile. Mañana a las 15:00 horas hay un eclipse, en nuestro país", manifestó Chanampa, quien recibió la respuesta inmediata de uno de sus compañeros: "No, no es solo en tu país, en toda la tierra. No, no estás demasiado, crees que el mundo es tuyo".

"Se espera que lleguen 1,100 hinchas chilenos. Además, el dinero, el costo. Mañana, después del eclipse vuelven (desde Río de Janeiro)", acotó.

Alex Candal, periodista venezolano de Directv Sports incrédulo preguntó: "¿La gente viene para ver el eclipe?", a lo que Chanampa respondió: "¡"Claro!".

Perú busca su pase a la final ante Chile en medio de un clima totalmente frío

La selección peruana este miércoles 03 de julio buscará dar el golpe en la Copa América y llegar a la final del certamen. Para ello deberá vencer a la selección de Chile en un clima que asoma bastante frío para la hora del encuentro con una temperatura de casi 5° en la ciudad de Porto Alegre.

