Paolo Hurtado sobre amistosos: "Acá siempre pensamos en ganar"

El volante de la selección peruana, Paolo Hurtado, habló sobre el amistoso ante Chile en Miami y aseguró que jugarán de forma responsable para conseguir una victoria.

"El amistoso con Chile es un partido que se toma con mucha responsabilidad. Cuando uno llega a la selección, no piensa que hay amistosos. Hay que conseguir un buen resultado para seguir mejorando, vamos a trabajar y esforzarnos al máximo para ganar este compromiso. Acá siempre pensamos en ganar y el profe trabaja para eso", dijo Paolo Hurtado.

"Vengo bien y contento por todo lo que me está pasando en Turquía. Ahora que he llegado a la selección, tengo que seguir haciendo las cosas bien. Ante Besiktas se vio un bonito espectáculo aunque no pudimos conseguir el triunfo por errores nuestros. Me tocó enfrentarlo a Gary Medel, es un gran jugador pero no solo él sino también todo el equipo de Chile". agregó.

