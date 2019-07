Perú vs. Chile | Fox Sports Chile destroza a la Roja tras caer goleada 3-0 ante la Bicolor | VIDEO

La selección peruana venció 3 a 0 a la selección de Chile y accedió a la gran final de la Copa América 2019. Luego de la eliminación de la Roja, en el panel de Fox Sports Chile criticaron la actitud con la que salió el equipo de Reinaldo Rueda en la semifinal ante el equipo de Ricardo Gareca.

"Me dio la sensación de que un equipo salió a jugar la final del mundo y otro un partido normal. Perú salió a jugar la final del mundo. No solo se lo ganó por el lado futbolístico sino también por carácter. Ganó las divididas, casi todas. No fue una presión alta pero Perú ha sido intenso en una segunda zona del campo de juego", indicó.

"En el medio le ganó el partido, Chile nunca hizo 3 o 4 pases, la de Aránguiz fue la única. Buen trabajo de Yotún y Tapia en el medio, Carrillo incluso apoyaba en defensa y complicó a Chile, lo desarticuló", concluyó el panelista de Fox Sports Chile.

"UN EQUIPO (PERÚ) SALIÓ A JUGAR LA FINAL DEL MUNDO Y EL OTRO UN PARTIDO NORMAL"#FOXenBrasil @marcelobarti y su análisis del gran primer tiempo del elenco de Gareca versus el de la Roja. "Chile no generó circuito ofensivo", precisó. pic.twitter.com/xx7pKHbVmU — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 4 de julio de 2019

La final ante la selección de Brasil será este domingo 7 de julio desde las 15:00 horas (horario peruano) en el Estadio Maracaná, donde la selección peruana venció a Bolivia por 3 a 1 en la fase de grupos. La única duda para este encuentro es Edison Flores, quien salió lesionado ante la Roja.

