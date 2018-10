Ricardo Gareca habló sobre posible titularidad de Raúl Ruidíaz ante Chile

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, elogió el momento de Raúl Ruidíaz en la MLS y la 'Pulga' podría arrancar en el Perú vs. Chile.

"Lo veo muy bien, desde hace tiempo. Ha estado prácticamente en todas las convocatorias. Me ha tocado, muchas veces, ver a muchachos que esperan su oportunidad, y no llega. Me la paso explicándoles por qué me gustan y no los pongo. Pero les toca tener paciencia. Siempre son considerados", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa previo al Perú vs. Chile.

"Raúl Ruidíaz está atravesando un gran momento. Confiamos plenamente en él", añadió el 'Tigre'.

Ante la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz se asoma como titular en el amistosos frente a Chile este viernes en Miami.

Sigue en vivo el partido de Perú vs. Chile aquí es tu diario favorito.

LEE ADEMÁS: