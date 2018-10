Pedro Aquino anticipa cómo será el duelo con Arturo Vidal

Esta mañana, Ricardo Gareca decidió adelantar algunos minutos en el penúltimo entrenamiento de la selección peruana en Miami, pues la 'bicolor' recibirá en el Hard Rock Stadium a la selección chilena dirigida por Reinaldo Rueda en una edición más del 'Clásico de Pacífico'.

Luego de culminar con los trabajos de soltura y los minutos de fútbol que emplea el 'Tigre' Gareca en sus prácticas, los jugadores se acercaron a la hinchada que llegó hasta el lugar del entrenamiento para ver a los jugadores. Asimismo, algunos integrantes de la 'bicolor' conversaron con la prensa local presente en el lugar.

De esa manera, Pedro Aquino comentó como se encontraba previo al duelo con los chilenos. "Todos los partidos son importantes para nosotros. La patada siempre va a estar en todos los partidos. Va a ser un partido como si jugara Holanda o Alemania. Me gustaría quitarle la pelota a Arturo Vidal, quisiera tener una dividida con él", expresó el jugador de León de México.

Además, el ex volante de Sporting Cristal comentó que no está pendiente de las redes sociales o la prensa: "Nunca me ha gustado, pero mi familia me ha dicho que están hablando bastante de mi", dijo. Finalmente, comentó el regreso de Renato Tapia a la 'bicolor' y que se convierta en su competencia directa en el once de Ricardo Gareca.

"Es una competencia sana. Renato es mi amigo, mi compañero, nos conocemos de mucho tiempo. Yo creo que el que esté lo va a hacer de la mejor manera. Cartagena y Peña también están preparados para los partidos. Día a día se aprende. Estoy en un momento de aprendizaje", finalizó.

