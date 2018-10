Perú vs. Chile: el posible once de la 'Roja' ante la selección peruana

Este viernes se juega el Perú vs. Chile y la 'Roja' ya tiene casi listo el once titular para enfrentar a la selección peruana. Recordemos que el equipo de Reinaldo Rueda no tendrá a Alexis Sánchez, pero sí estará Arturo Vidal en el mediocampo.

El once

La selección de Chile formaría con: Fernando de Paul, Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Eugenio Mena, Gary Medel, Arturo Vidal, Diego Valdés, Ángelo Sagal, Junior Fernándes, Nicolás Castillo.

El Perú vs. Chile se jugará el viernes 12 de octubre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, el martes 16, la selección peruana enfrentará a Estados Unidos en Connecticut.

