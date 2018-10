El análisis de Iván Zamorano en la previa del Perú vs. Chile

El Perú vs. Chile es un partido que, sin duda, atrae la atención de los amantes del fútbol y de varios exfutbolistas, como Iván Zamorano. El exdelantero de la 'Roja' visitó al equipo de Reinaldo Rueda en la previa del choque contra la selección peruana y analizó el presente de su país.

"Sentí que el técnico está feliz con el trabajo que está realizando en Chile y, desde lo deportivo, veo a una selección con mucha hambre, con ganas de conseguir cosas y a Reinaldo Rueda se le ve contento en el equipo", expresó previo al Perú vs. Chile a disputarse este viernes en el Hard Rock Stadium.

Elogios para Rueda

La impresión que tiene Iván Zamorano sobre la 'Roja' es positiva y eso se debe a las buenas intenciones que tiene el actual técnico de Chile. Eso sí, espera que el Perú vs. Chile sirva para que el equipo logre la armonía entre los nuevos elementos y los futbolistas de la 'generación dorada'.

"Rueda tiene unas ganas enormes de traspasar su filosofía a la selección, de generar una identidad, y mantener a algunos jugadores de esta maravillosa generación. Creo que esa fusión que él quiere para la Copa América y para las clasificatorias le permitirá a Chile seguir siendo protagonista, no solo en Sudamérica, sino que a nivel mundial", apuntó Iván Zamora, quien no se perderá el Perú vs. Chile.

