Perú vs. Chile | Diario Lance de Brasil dedicó nota al trabajo de Ricardo Gareca en la selección peruana

La estrella es Ricardo Gareca. La única página del diario deportivo ‘Lance!’ sobre el Perú vs. Chile es para el técnico de la Blanquirroja. Un sesudo recuento de la trayectoria del ‘Tigre’ con un pasado sin luces en Brasil, hasta su consagratorio presente al mando de la selección peruana, que según la prestigiosa publicación brasileña bien podría terminar con el título de la Copa América 2019.

El titular desde ya resultó elocuente: ‘Cambio de pie’. Para luego añadir en la sumilla lo siguiente: “Desde el 2015 en el cargo de la selección, el técnico Ricardo Gareca cambia de rumbo en el fútbol y sueña con volar más alto en la Copa América 2019. El desafío ahora es contra el actual bicampeón”.

Del abismo

A renglón seguido vino el detalle de la historia. “Era marzo del 2015 y Ricardo Gareca tenía dudas. En las manos manejaba una propuesta para dirigir a Perú. El momento en su carrera era de vacilación. A final de cuentas, el resonante fracaso con Palmeiras le costó el prestigio de un profesional marcado por buenos trabajos en el fútbol argentino y colombiano, mas sin ningún pasaje por Europa. En Brasil fue un periodo para olvidar, solamente 13 juegos con un rendimiento de 33%. No duró tres meses: contratado a mediados de junio, fue despedido el el 1 de setiembre como el segundo peor retrospecto de un técnico del club en el siglo”, señala ‘Lance!’.

A la gloria

Sin embargo, el clímax de la trayectoria del ‘Tigre’ con el Mundial Rusia 2018 fue más allá, consolidando una idea de juego. “A los 61 años, Gareca es el entrenador que más tiempo está al frente de una selección entre los semifinalistas de la competición. En el auge de su carrera, el estilo único de su equipo es lo que llama la atención. El Perú actualmente bajo su comando ya venció a Brasil, Uruguay, Chile y no perdió ninguna vez con Argentina. Prueba de solidez, madurez y mentalidad vencedora”, acota.

La crónica prosigue con una declaración del estratega nacional. “Encontramos una manera de jugar. Tuvimos la suerte de la Copa América Centenario (2016), que nos dio la posibilidad de trabajar con continuidad y conocer mejor a nuestros jugadores. Algo que en las Eliminatorias de copa del mundo no se da”, admitió Ricardo Gareca en una entrevista, al final del año pasado”, relata.

Vale la pena soñar

“Ahora, Gareca y la selección peruana sueña más alto: con la final en el Maracaná, el próximo domingo. El miércoles contra Chile en el Arena do Gremio, Perú va a intentar romper otro incómodo tabú: desde 1975 no disputa una decisión de Copa América. Una ocasión fue campeón contra Colombia. En esa época, la competición no era disputada en una sede fija. Al final, en tres juegos, la ida fue en Bogotá, la vuelta en Lima y el desempate en Caracas. Por el frente tendrá al actual bicampeón, reeditando la semifinal del 2015, vencida por los chilenos por 2 a 1. ¿Misión difícil? No para un argentino que se ganó una estatua en Lima”, concluyó la nota. Que así sea.