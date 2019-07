Perú vs. Chile | Cafú: "Nadie imaginaba que podían llegar a donde llegaron" | VIDEO

La selección peruana está a solo un día del duelo decisivo por la semifinal de la Copa América 2019 ante la selección de Chile, una 'revancha' para la 'Bicolor' luego de la eliminación en la misma instancia contra la 'Roja' en el 2015, torneo en el que consiguieron su primera Copa América.

Quien habló en la previa a este 'Clásico del Pacífico' fue Cafú, quien tuvo palabras de elogio para ambas selecciones: "Son dos equipos que nadie elegía como finalistas y que nadie imaginaba que podían llegar a donde llegaron. Perú, por ejemplo, después que perdió 5-0 ante Brasil, muchos consideraron que ya estaba fuera de la disputa, pero eliminó a Uruguay jugando sin miedo. Ambos equipos buscan el gol. No hay favorito", indicó a los medios.

Además, calentó la previa del Brasil vs. Argentina y habló sobre la principal figura de la 'Albiceleste', Lionel Messi: "Parar a Messi, el mejor jugador de la actualidad, es muy difícil, principalmente si está en un buen día, un día de Messi. Si lo dejamos jugar, puede que haga la diferencia. Pero ganaremos a Argentina, no va a ser fácil, pero ganaremos. También seremos campeones, no tengo dudas, Brasil está bien dentro de la cancha, ya no depende de Neymar, todos quieren escribir su historia en el equipo", sentenció.

#CopaAmerica



Cafú: "Primero: Brasil le va a ganar a Argentina. Segundo: Brasil va a ser campeón de la Copa América"



¡Pero claro que sí, tenés toda la razón! pic.twitter.com/eSafTEZD3c — Ovacion24 (@ovacion24) 2 de julio de 2019

Este martes desde las 19:30 horas (hora peruana), se enfrentarán Brasil vs. Argentina para definir al primer finalista de la Copa América.

