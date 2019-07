Selección Peruana | Ricardo Gareca y sus impresiones tras perder final de Copa América | VIDEO

Perú perdió la final de Copa América ante Brasil (3-1) en el Maracaná y en conferencia de prensa, Ricardo Gareca puso paños fríos a la derrota y destacó la actuación de sus dirigidos.

"Hicimos lo que pudimos, enfrentamos a una selección superior. Hay que felicitar a los muchachos, dieron todo. La realidad es que Brasil ganó bien", expresó Gareca en la sala de prensa del recinto carioca.

"Errores cometemos todos. A Brasil le hemos ganado una vez en la Copa América de Estados Unidos. Brasil con nosotros siempre ha mostrado superioridad. Estamos en camino a alcanzar niveles como para mirar de cerca a selecciones como Argentina", agregó.

En otro momento, el 'Tigre' dijo que no concuerda con las declaraciones de Lionel Messi, quien indicó que todo estaba armado para que Brasil sea campeón de la Copa América.

"Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", precisó el DT de la selección peruana..

"Lo cierto es que Brasil solo recibió un gol y mostró solidez defensiva. Es un justo ganador", completó.

EN VIVO | Río de Janeiro | Ricardo Gareca confirmó que se queda como DT de Perú https://t.co/eeV9yYKNWU pic.twitter.com/7TYuCLEzzi — Canal N (@canalN_) 7 de julio de 2019

La Blanquirroja volverá a enfrentar a Brasil, ahora en fecha FIFA, el próximo martes 10 de setiembre de 2019, en el estadio United Airlines Field de Los Angeles Memorial Coliseum, en California, desde las 9:30 p.m. (hora peruana).

