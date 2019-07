Perú vs. Brasil | Ricardo Gareca reveló que toma pastillas para dormir en plena Copa América | VIDEO

La selección peruana vive un sueño, hoy ya es finalista de la Copa América de Brasil 2019 luego de vencer 3-0 a la selección de Chile en la semifinal del torneo continental. En Perú y nadie en el mundo imaginaba ver al equipo de Ricardo Gareca goleando a la Roja en busca de su clasificación a la final.

Luego de la euforia por el triunfo y la clasificación, un periodista le consultó a Ricardo Gareca, cómo hará para conciliar el sueño en estos días que faltan para la final de la Copa América. El 'Tigre', respondió muy calmado y bromeó con la venta de algunas pastillas para dormir.

"Bueno, hay pastillas para dormir también, no suelo hacerlo pero a la pregunta que me hace usted, por ahí que me tomo algunas pastillas para conciliar el sueño, descansar y estar más despejado", contó el estratega argentino que está a cargo de la selección peruana.

Finalmente, Ricardo Gareca recibió una pregunta más acerca de qué prefería, si la Copa América o el Mundial. El 'Tigre' siguió bromeando y dijo: "Osea que le respondí cualquier cosa, no entendí", finalizó el técnico de la FPF.

