Perú vs. Brasil | Ricardo Gareca explicó las razones por las que Raúl Ruidíaz volverá a ser titular

Perú vs. Brasil EN VIVO | La selección peruana enfrentará a Brasil este martes 10 de septiembre en Estados Unidos. Ante la ausencia de Paolo Guerrero, Ricardo Gareca apostó por Raúl Ruidíaz en el ataque en el primer duelo ante Ecuador, y ahora volvió a decidir por la 'Pulga'.





La actuación de Raúl Ruidíaz fue criticada, ya que no tuvo oportunidad de estar de cara al arco, además de no cumplir un buen partido en lo individual. Ricardo Gareca volverá a alinear al delantero del Seattle Sounders como titular, y explicó las razones de su decisión.





“Hablo con Ruidíaz todos los días y lo vemos bien. Todos (en el comando técnico) lo vemos bien y confiamos en él. Es un jugador seguro de sí mismo con mucha personalidad y carácter. No creo que esté presionado por no convertir, sino que como todo goleador cuando no concreta se pone inquieto, pero sabe que es cuestión de seguir buscando. Lo más importante es que nosotros confiamos en él y tiene nuestro apoyo", dijo en conferencia de prensa.

Una de las sorpresas en la formación de la selección peruana, será el ingreso de Aldo Corzo, en lugar de Luis Advíncula. El defensor de Universitario de Deportes tiene como objetivo cumplir un rol más defensivo.

