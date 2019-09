Perú vs. Brasil: Por qué Gareca sacrifica a su '10' figurita para frenar al 'Scratch' | Fecha FIFA

Ver aquí Perú vs. Brasil | Ricardo Gareca no mastica piedras si tiene que remover los cimientos en donde ha parado encima a todo su proceso con la selección peruana. El innegociable sistema 4-2-3-1 hoy se queda en el hotel de concentración, y conoce la luz en la Bicolor el novedoso 4-3-2-1. ¿De qué se trata y por qué realizará el cambio? ¿Obligación o ensayo? Aquí ensayamos algunas razones de la decisión en la previa del Perú vs. Brasil.

Un poco de obligación, y mucho de ensayo. Para los que creen saber todo sobre Ricardo Gareca -cábalas, alineaciones, manías y aciertos- es casi desconcertante que el 'Tigre' apueste hoy en la selección peruana por una medular con Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Pedro Aquino. En lo inédito está el gusto. Brasil nos ha ganado dos veces este año. La tercera, para Perú, no será otra vencida... Al menos será bien jugada.

Primero imaginemos el nuevo trazo que está ensayando el técnico de la selección peruana. Cuando juegan Tapia y Yotún, 'Cabeza' va a la derecha y 'Yoshi' a la izquierda con distintas responsabilidades. Con la incorporación de Aquino, lo que busca Ricardo Gareca es que el mediocampista del León de México se meta entre los volantes cuando Brasil ataque. De esta forma, Aquino estaría, también, cerca a los zagueros centrales Zambrano y Abram.

Otra posibilidad con el arribo de Aquino al medio es que Pedro cumpla las funciones de Yotún, y sea Yoshimar el encargado de convertirse en la manija del equipo. Un especie de Cueva con mayor vocación de marca, distribuyendo hacia los extremos y buscando asociación con los otros dos medios. En el Perú vs. Brasil, Gareca no quiere dejar detalles al azahar.

¿Qué pasará con la salida de Christian Cueva en el equipo titular de la selección peruana contra Brasil? Como hemos dicho, Ricardo Gareca buscaría que Yotún asuma esta responsabilidad. Caso contrario, serán los tres volantes los encargados a acercar los lazos con Gabriel Costa, Edison Flores y Raúl Ruidíaz, el tridente de ataque hoy en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Escribe: Jasson Curi Chang

