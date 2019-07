Perú vs. Brasil | Phillip Butters: "Vamos a jugar la final contra Odebrecht y cualquier cosa puede pasar" | VIDEO

Previo a la final de la Copa América 2019 entre la selección peruana y la selección de Brasil, el periodista Phillip Butters calentó la previa relacionando a Odebrecht (polémica empresa de Brasil) con el 'Scratch'.

"Vamos a jugar la final Perú-Odebrecht y cualquier cosa puede pasar. La 'saladera' de Gallese se recontra fue, el Perú realmente está fuerte, unido y poderoso", indicó Phillip Butters durante la emisión de su programa.

De otro lado, quiso rendirle un homenaje a aquellos que se perdieron del encuentro entre la selección peruana y la selección de Chile por estar desempeñando otras labores.

"Yo no puedo olvidar de los que no han visto el partido, de los que en este momento recién se están enterando. Hay peruanos que tenían prohibido ver el partido: pudiéndolo ver bajo cualquier circunstancia, tuvieron que estar concentrados (en su trabajo). A todos los policías, militares, bomberos, oficiales del ejército, etc... nuestro tributo", sentenció el periodista en su programa.

Video: PBO

Ahora, la selección peruana se viene entrenando en el CT de Fluminense, pensando en la final de la Copa América 2019 que será ante la selección de Brasil, el domingo 7 desde las 15:00 horas (horario peruano).

Más noticias en otros medios

¿Hostigamiento?: Perú entrenó bajo una serie de inconvenientes y cosas extrañas en Río de Janeiro [VIDEO]

Así respondió Dani Alves por el polémico mensaje que publicó tras la victoria de Perú ante Chile