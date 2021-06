La presencia de Christian Cueva en la selección peruana volvió a ser cuestionada debido a las polémicas imágenes donde se le vio bebiendo alcohol a poco del inicio de la Copa América Brasil 2021.

En entrevista en Radio Exitosa, el periodista brasileño André Galvao no se mostró a favor de la inclusión de Cueva en el once titular de la selección peruana que enfrentará a Brasil. Al saber que ‘Aladino’ sería inicialista, dijo: “¡Increíble!”.

Aunque el periodista indicó que en lo personal, no tomaría en cuenta a Cueva, entiende que esas decisiones son parte del fútbol: “Los entrenadores dependen mucho de sus jugadores y en algunas ocasiones perdonan, pero a mi no me gusta esa idea, aunque entiendo que en el fútbol es algo muy normal. Esto siempre ocurre en el fútbol, por toda la vida”.

El periodista también recordó los actos de indisciplina de Christian Cueva en su paso por Santos hace algunas temporadas. Las actos de ‘Aladino’ terminaron que deje Santos, club que gastó mucho dinero por su contratación.

Cueva será el conductor

Christian Cueva volverá a ser el conductor de la selección peruana, como ya lo fue en el triunfo ante Ecuador en Quito. El mediocampista llega en buen nivel, pero sus acciones fuera del campo hace que muchos hinchas no respalden su inclusión en el once inicial.

Cueva disputará su tercera Copa América con la selección peruana. Fue titular en las ediciones del 2019 y 2016.