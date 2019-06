Perú vs. Brasil: Paolo Guerrero hace pedido especial a Tite para el duelo por Copa América | VIDEO

Paolo Guerrero es la principal arma de cara al gol en la selección peruana. El delantero de la bicolor le hizo un pedido especial a su ex entrenador, Tite, quien ahora dirige a la selección de Brasil.

"Va a ser un partido muy difícil pero esperamos hacer nuestro juego. Iremos a jugarle de igual a igual a Brasil", indicó Paolo a la salida del Maracaná, quien además añadió: "¿Recado para Tite?, no poner un hombre para seguirme todo el tiempo, no (risas)?", fue el pedido especial del 'Depredador'.

"Va a ser un juego importante, bonito. La gente quiere ganar, lógico. Vamos a hacer todo, descansar, ver el juego, ver a Brasil. La gente quiere una victoria, porque necesitamos clasificar", añadió.

Finalmente, Paolo Guerrero habló sobre la dupla de centrales que conforman Marquinhos y Thiago Silva: "Los dos son grandes defensores, además de ellos tienen en el banco también. El profesor Tite ya me conoce y siempre hace un sistema de juego para mí no ... Él ya sabe (risas). No puedo decir, porque él va a saber, sé lo que va a hacer. Pero, nada, profesor, un gran abrazo para ti y mucha suerte", finalizó el 'Depredador'.

