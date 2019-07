Perú vs. Brasil: Óscar Ruggeri reveló que Ricardo Gareca esperó el llamado de la selección argentina | VIDEO

El éxito de la selección peruana hace que a Ricardo Gareca este en la cresta de la ola y desde todo el mundo lo miran con buenos ojos. Desde Argentina, por ejemplo ya empiezan a tocar el tema de un posible arribo del Tigre Gareca para el 2020 tras una inminente salida del ahora estratega argentino, Lionel Scaloni.

En este contexto, el exjugador y campeón mundial con Argentina, Óscar Ruggeri confesó que Ricardo Gareca sí espero el llamado de la selección argentina antes de confirmar su llegada a la selección peruana en el 2015.

"Hubo un momento cuando la Argentina no tenía entrenador, se había ido Sampaoli y no había nadie tú (Óscar Ruggeri) aconsejaste a Gareca? Estuve un mes en la casa del 'Flaco' y le decía: ¡Espera, espera! Y le decía que no firme por Perú, yo estuve cuando lo llamaron. Y le decía que les diga que lo llamen la otra semana y así", reveló el 'Cabezón' en Fox Sports Argentina.

"Hasta que un día les dijo a Perú que tal fecha les iba a dar una respuesta. Gareca espero a la selección argentina porque no había nadie y no tenía contrato firmado", agregó.

Ricardo Gareca: el DT de los récords en Perú después de Marcos Calderón

Con el pase a la final de la Copa América 2019, Ricardo Gareca ha sumado una hazaña más en su labor como director técnico de la selección peruana. Perú no lograba llegar a la final de una Copa América hace 44 años y con esto rompe otro maleficio tras la clasificación al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años.

RUGGERI: "GARECA ESPERO A LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTES DE RENOVAR CON PERÚ"#90MinutosFOX - "Estuve un mes en la casa del Flaco...", reveló el Cabezón. #FOXEnBrasil. pic.twitter.com/SgX2JrOzrD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de julio de 2019

