Perú vs. Brasil | Óscar del Portal y el pedido a Ricardo Garaca sobre Ruidíaz para amistoso FIFA | VIDEO

La selección peruana chocará este martes antes Brasil y el periodista deportivo, Óscar del Portal analizó el cotejo en Los Ángeles e hizo un pedido que para muchos puede resultar sorpresivo.

Óscar del Portal comentó que el delantero de la selección peruana, Raúl Ruidíaz no debería arrancar ante Brasil para que así "pueda quitarse la presión" de anotar, pues no ha marcado en los últimos partidos con el equipo de Ricardo Gareca.

"No sé si en el partido ante Brasil, él vaya desde el arranque. Particularmente preferiría que no, para que se quite un poco de presión. Reitero, no porque no crea en sus capacidades, sino para que se quite presión y pueda soltarse un poco más", señaló Del Portal para Fútbol en América desde Los Ángeles.

